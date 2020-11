ProSieben Fun setzt auf «The Comedians»

TV-News

Der Sender kramt eine alte Sitcom aus, die zum ersten Mal in Deutschland zu sehen ist.

Bereits fünf Jahre hat die Serieauf dem Buckel, die der TV-Sender ProSieben Fun ab Mittwoch, den 18. November 2020, um 21.45 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlt. Das Format bekam insgesamt 13 Folgen spendiert. In der Hauptrolle sind US-Star Billy Crystal zu sehen, der von Josh Gad bedrängt wird.Crystal ist in der Serie selbst ein Serienstar in einer Comedy-Show. Doch er bekommt einen Partner an seine Seite gestellt, mit dem nicht alles nach Plan verläuft. Neben Gad stehen auch Stephnie Weir, Matt Oberg und Megan Feruson vor der Kamera.Die Serie wurde von Larry Charles Projects, Tamaroa Productions, Flying Glass of Milk Productions, Fabrik Entertainment, FX Studios Productions und Fox 21 Television Studios produziert. Als Gaststars waren in der FX-Serie unter anderem Mel Brooks, Rob Reiner, Jimmy Kimmel und Larry Charles zu sehen. Das Format war eine Adaption der schwedischen Serie «Ulveson och Herngren».