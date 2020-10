Netflix verlängert «The Baby-Sitters Club»

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der Serie soll im kommenden Jahr kommen.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix hat die Seriefür eine zweite Staffel verlängert. Die zweite Runde soll im Jahr 2021 debütieren, die ersten Episoden sind im Juli auf Sendung gegangen. Basieren auf der gleichnamigen Beststeller-Buchreihe von Ann M. Martin folgt die Serie zahlreiche Jugendliche, die ihr Babysitter-Geschäft in der Stadt Stoneybrook, Conneticut, beginnen.In den Hauptrollen: Sophie Grace als Kristy, Malia Baker als Mary Anne, Momona Tamada als Claudia, Shay Rudolph als Stacey, Xochitl Gomez als Dawn, Anais Lee als Jessie und Vivian Watson als Mallory. Rachel Shukert wird als Showrunnerin und ausführende Produzenten in der zweiten Staffel zurückkehren. Lucia Aniello, Lucy Kitada, Michael De Luca sowie Naia Cucukov, Ben Forrer und Frank Smith von Walden Media sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Martin fungiert als Produzent der Serie.Die Bücher von «The Baby-Sitters-Club» haben sich bis heute über 180 Millionen Mal verkauft. Zuvor gab es schon in den 90er Jahren eine Fernsehserie, die zunächst bei HBO lief, dann aber zu Nickelodeon und Disney Channel wechselte. Im Jahr 1995 gab es einen Spielfilm mit Rachael Leigh Cook.