RTLplus mit allen Schlager-Hits von 2000 bis 2020!

TV-News

Das Schlager-Genre hat in der Musikbranche seit Beginn der 2000er einen fulminanten Aufschwung erleben dürfen.

Unter der Moderation von Szene-Stars Beatrice Egli und Eloy de Jong werden über vier Folgen die 25 erfolgreichsten Schlager-Titel gekürt. Die größten Hits der Szene werden jetzt im Format «Ich find Schlager toll» am Mittwoch, den 25.11.2020 um 20:15 bei RTLplus auf die Mattscheibe gebracht. Die Ranking-Show präsentiert diese Rangliste unter den fachlichen Kommentaren von Szenegrößen wie Bernhard bring, Marie Wegener oder Janine Kunze. In unterhaltsamen Einspielern werden erfolgreiche Hits aus den 70er Jahren bis hin zu aktuellen Songs von Helene Fischer gezeigt.Im Zentrum der RTLplus-Sendung «Ich find Schlager toll» stehen in der 2. Staffel diesmal beliebtesten Schlager des Jahrtausend 2000-2020. Hochklassige Duette und die besten Alben der Szene versprechen einen mehr als unterhaltsamen Abend. Zudem wird der Abend abgerundet mit Anekdoten von Hintergrundinformationen von Künstlern wie Ramon Roselly, Norman Langen oder Oliver Petzokat.Für Schlagerliebhaber also ein Rundumschlag an Unterhaltung und musikalischer Untermalung mit einem tiefen Blick hinter die Kulissen der so beliebten Schlager-Branche. Wer dann noch nicht genug hat kann direkt im Programm bleiben und sich ab 22:00 Uhr die «Die Schlagernacht des Jahres – Die schönsten Momente» anschauen.