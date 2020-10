Erfolgreicher Filmabend bei Nitro mit zwei Actionfilmen

Quotennews

Der Sender sixx hatte die Wiederholung von «The Masked Singer» im Programm.



Der Sender Nitro strahlte am Mittwochabend mitTeil eins der Actionfilmreihe aus. Für den Sender war dies ein Erfolg, denn 0,77 Millionen Filmfans interessierten sich für das Programm. Dies bedeutete einen guten Marktanteil von 2,6 Prozent. Auch in der Zielgruppe saßen 0,29 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. Hier wurde eine starke Quote von 3,4 Prozent ermittelt.Mitlief im Anschluss ab 22 Uhr ein weiterer Actionfilm aus dem Jahr 2000. Weiterhin verfolgten 0,41 Millionen Zuschauer das Programm, der Marktanteil sank nur leicht auf weiterhin überdurchschnittliche 2,4 Prozent. Zudem steigerten 0,24 Millionen Werberelevante den Marktanteil sogar auf ausgezeichnete 4,6 Prozent.Der Sender sixx wiederholte die Show, die am Tag zuvor bei ProSieben in die dritte Staffel gestartet war. Diese Wiederholung verfolgten noch 0,22 Millionen Fernsehzuschauer, die eine solide Sehbeteiligung von 0,9 Prozent erreichten. 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige kamen zudem auf gute 1,6 Prozent.