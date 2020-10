«Find Me in Paris»: Deutschlandpremiere der dritten Staffel

TV-News

Die Jugendserie verbindet Tanz und Zeitreisen. Ab November sind die neuen Folgen bei ZDF und KiKA zu sehen.



Die Jugend-Fantasyseriegeht in Deutschland ab dem 28. November in die dritte Staffel. Die neuen Folgen laufen im ZDF immer samstags ab 9.35 Uhr im Doppelpack. Ab 8.50 Uhr werden zur Einstimmung die zwei letzten Folgen der zweiten Staffel erneut gezeigt. Auch bei KiKA sind die 26 neuen Episoden ab 30. November unter der Woche um 20.10 Uhr im Doppelfolgen zu sehen. Bei diesem Sender läuft auch ab 5. November noch einmal die zweite Staffel montags bis freitags um 15 Uhr mit jeweils drei Episoden nacheinander. Staffel drei der kanadisch-französisch-deutsche Koproduktion wurde unter anderem an der Côte d’Azur und in Paris gedreht.Die russische Prinzessin Lena (Jessica Lord) lebt im Paris des Jahres 1905 und macht inkognito eine Ausbildung an der Paris Opéra Ballettschule. Auf einmal findet sich Lena im Jahr 2018 wieder, wo sie sich erneut als Tänzerin beweisen muss. Statt einer Rückkehr ins Jahr 1905 landet sie zu Beginn der dritten Staffel ungewollt im Jahr 1983.Wieder muss sie sich mit ihren Freunden Ines (Eubha Akilade), Jeff (Castle Rock Peters) und Isaac (Terique Jarrett) in einer fremden Umgebung zurechtfinden. Dazu kommt, dass die Zeitreisenbehörde noch immer hinter ihnen her ist. Auf ihrer Flucht lernen sie die junge Gabrielle Carré (Georgia Ware) kenne, die kurz davor ist, ihre Tanzkarriere über den Haufen zu werden. Lena und ihre Freunde helfen ihr schließlich bei ihrer Choreographie und riskieren dabei, erwischt zu werden.