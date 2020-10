Das Erste setzt «Nord bei Nordwest» fort

TV-News

In diesem Herbst entsteht in Lübeck, Hamburg und Umgebung der inzwischen 15. Film der Krimireihe.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat grünes Licht gegeben: Derzeit wird in Lübeck, Hamburg und Umgebung der 15. Film vonhergestellt. Die Dreharbeiten sollen Anfang November abgeschlossen sein. In den Hauptrollen stehen Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse vor der Kamera - als Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs, Kommissarin Hannah Wagner, sowie Jule Christiansen, frischgebackene Tierärztin im fiktiven Ort Schwanitz. Autor ist Niels Holle, für ihn ist es das vierte Drehbuch für die erfolgreiche Reihe, die zuletzt bei der Ausstrahlung im Januar 2020 mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.Schon zum vierten Mal bei diesem Format übernimmt Nina Wolfrum die Regie. Gezeigt werden soll die Folge mit dem Namen „Der Andy von Nebenan“ (Arbeitstitel) erst 2022 auf dem Donnerstags-Sendeplatz des Ersten.Andreas Brose (Christoph Franken), in Schwanitz besser bekannt als "Der Andy von nebenan", ist ein Baum von einem Mann und handwerklich begabt. So repariert er Haukes defekten Bootsmotor und hilft Hannah beim Renovieren ihres neuen Hauses. Andys Geist, sein Herz und Instinkt sind allerdings eher die eines Kindes. Als Andy seinen Ziehvater Cem Brose (Vedat Erincin) erschossen auffindet, gerät er aufgrund einer Zeugenaussage unter Mordverdacht. Hauke und Hannah ermitteln, dass Andys Adoptivvater Cem Brose mal ein Schatzsucher gewesen ist und sein Mord möglicherweise mit einem geraubten Diamanten zusammenhängt. Die Ermittlungen führen zu einem zweiten Todesopfer, und Andy ist verschwunden ...