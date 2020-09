Landknistern: «Bauer sucht Frau» kehrt zurück

TV-News

Die Inka-Bause-Sendung läuft ab Ende Oktober wieder bei RTL.

Der Kölner Fernsehsender RTL hat das Geheimnis um den Staffelstart einer neuen-Runde gelüftet: Die Kuppelshow wird auch in diesem Herbst wieder am Montagabend zweistündig ab 20.15 Uhr laufen, die erste neue Folge ist für den 26. Oktober eingeplant. «Wer wird Millionär?», aktuell noch montags zu sehen, wandert ab Mitte Oktober auf den Dienstagabend und duelliert sich dann mit «The Masked Singer» (ProSieben).Dabei sind heuer neun Landwirte und eine Frau – nämlich Pferdewirtin Denise. Nach der Aufrufsendung am Pfingstmontag haben sich interessierte Frauen und Männer für die vorgestellten Landwirte und Denise beworben. Die zehn durften dann auswählen, wen sie alles zu sich einladen und persönlich kennenlernen möchten. Der erste Eindruck zählt, denn noch während des ersten Treffens mit den ausgewählten Damen und Herren muss eine Entscheidung getroffen werden: Wer lädt wen zur Hofwoche ein? Und wie geht es dann weiter?«Bauer sucht Frau» bescherte RTL im Herbst 2019 bis zu 5,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.