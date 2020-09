Zwei Folgen: ZDF setzt «Helen Dorn» fort

TV-News

Begonnen hatte die Reihe in Nordrhein-Westfalen, inzwischen ist sie aber in Hamburg verortet.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat zwei neue Filme der Krimi-Reihebestellt. Anna Loos bleibt somit als quasi „einsamer Wolf“ in der Figur Helen Dorn zu sehen. Die neuen Episoden entstehen wieder in Hamburg, dorthin war die Reihe kürzlich umgezogen, nachdem die ersten Folgen noch in Nordrhein-Westfalen spielten.In weiteren Rollen spielen Ernst Stötzner, Tristan Seith, Nagmeh Alaei und andere. Friedemann Fromm inszeniert die Drehbücher von Mathias Schnelting und Andy Karlström Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke. Sendetermine stehen nicht fest, aber Episodennamen. Die Folgen sollen „Die letzte Rettung“ und „Das rote Tuch“ heißen.Ein Brandanschlag mit Todesfolge führt Helen Dorn in der Folge mit dem Arbeitstitel "Das rote Tuch" in die linksextreme Szene. Die Autonomen hatten es schon lange auf das Opfer, den reichen Immobilienmakler Ralph Wagner (Florian Anderer), abgesehen. Er wollte der Stadt das Gebäude abkaufen, das von den Autonomen als Zentrum genutzt wird, um diese so loszuwerden. Nachdem sich ein Kollege bei einem Einsatz vor ihren Augen erschossen hat, ist Helen Dorn in dem Film mit dem Arbeitstitel "Die letzte Rettung" mit ihren Schuldgefühlen und den stillen Vorwürfen der Kollegen konfrontiert, allen voran Kriminaloberkommissar Tayfun Murat (Denis Moschitto). Gleichzeitig muss sie den Mord an einer jungen Medizinstudentin aufklären. Friedemann Fromm führt bei beiden 90-Minütern die Regie.