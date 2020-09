Vorabend-Krimis: Das Erste bringt «Morden im Norden» zurück

TV-News

Dann steht die inzwischen siebte Staffel an, die erneut recht umfangreich ausfällt.

Das Erste Deutsche Fernsehen bringt im November am Montagvorabend seine Krimireihezurück. Von dem Format werden dann gleich 19 frische Folgen ausgestrahlt. Die unter anderem mit Sven Martinek besetzte die Serie übernimmt den 18.50-Uhr-Sendeplatz, auf dem aktuell noch das «Großstadtrevier» beheimatet ist. Teil der neuen Staffel ist auch die 100. Folge, die Ende 2020 laufen wird, und die Ermittler mit einem außergewöhnlichen Fall konfrontieren soll.In das Vorabendprogramm des Ersten kehrt demnächst auch diezurück. Diese Krimireihe wird ab dem 3. November immer dienstags um 18.50 Uhr laufen, die frische Staffel umfasst dann zwölf Ausgaben – das sind vier mehr als bisher.Das passiert in der Auftaktfolge: Ausgerechnet da, wo der Bodensee am tiefsten ist, muss die Millionenerbin Marita Schiller ihre Jacht mit der Schwimmweste fluchtartig verlassen. Mit ihrem Boot versinkt auch ein teures Geschmeide, das die Frau in einem Tresor an Bord aufbewahrt hatte. Das gibt sie zumindest bei der Wasserpolizei zu Protokoll, die die hilflose Frau aus dem Bodensee fischt. Doch schon bald kommen Nele Fehrenbach und ihrem Kollegen Paul Schott Zweifel. Denn die angebliche Millionärin hatte Geldsorgen und den Schmuck erst kurz zuvor versichert.