«Marthas Vineyard Mystery» startet bei 13th Street

Die Filme basieren auf der erfolgreichen Buchreihe „Martha’s Vineyard Mystery“ von Philip R. Craig.

Der zu Comcast gehörende deutsche Pay-TV-Sender 13th Street zeigt im Herbst eine neue Filmreihe: Das auf der gleichnamligen Buchreihe basierende, besetzt mit Jesse Metcalfe. Die Bücher stammen aus der Feder von Philip R. Craig. Film eins, «Jeff Jackson: Mord an der Küste» läuft am 19. November um 20.13 Uhr, «Jeff Jackson: Der Fluch der Smaragdbrosche» am 26. November. Ein dritter Film wird 2021 gesendet, teilte der Sender mit.In weiteren Rollen sind Sarah Lind («Fargo», «The Humanity Bureau») als Gerichtsmedizinerin Zee Madieras, Eric Keenleyside («Godzilla», «Dreamcatcher») als Chief Madieras und Zees Vater sowie Sunita Prasad («The 100») als Britt Prajna zu sehen.Der Polizist Jeff Jackson (verkörpert von Jesse Metcalfe) beendet aufgrund einer schweren Schussverletzung frühzeitig den aktiven Polizeidienst. Für den unerwarteten Ruhestand hat er sich den passenden Ort ausgesucht: Jeff zieht von Boston auf die beschauliche Insel Martha’s Vineyard in das Sommerhaus seines verstorbenen Vaters. Mit der Ruhe ist es in dem noblen Urlaubsort jedoch bald vorbei, als ein junger Mann tot aufgefunden wird und die örtliche Polizei ausgerechnet Jeff um Hilfe bittet. Gemeinsam mit der Gerichtsmedizinerin Zee Madieras (Sarah Lind), seiner Freundin aus Kindheitstagen, nimmt er sich dem Fall an.