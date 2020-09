Stabile Quoten wohl sicher: ZDF zeigt weitere Kerner-Ratespiel-Folge

TV-News

«Da kommst du nie drauf!» wird im Oktober mit einer Primetimeausgabe fortgesetzt.

Die von Johannes B. Kerner moderierte Rateshowsorgt in aller Regel für passable, zugleich aber aus Medienbetrachter-Sicht auch unspektakuläre Quoten. Vier Episoden liefen in diesem Jahr zur Primetime, drei davon mittwochs, eine am Samstag. Sie holten zwischen elf und 12,7 Prozent Marktanteil insgesamt.Jetzt hat das Zweite einen weiteren Sendeplatz gefunden – die nächste Ausgabe wird erneut mittwochs, am 21. Oktober 2020, im Programm unterkommen. Ab 20.15 Uhr sind 90 Minuten Sendezeit reserviert.In den Fragen wird es erneut um unfassbare Tatsachen und besondere Personen gehen. Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.