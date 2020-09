«Sturm der Liebe»: Das Ende von Hildegard und Alfons?

Soap-Check

Wir sagen, was in der kommenden Woche in den deutschen Daily-Dramen und Telenovelas passiert.

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Sturm der Liebe» - ohne Alfons und Hildegard vorstellbar?

Es geht immer irgendwie weiter. 99% Niemals. 99% Stimmen: 112

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

RTLZWEI Jade möchte ein Kind von Schmidti. Jedenfalls glaubt er das. Und Schmidti möchte ein Kind von Jade – doch auch das beruht auf einem Missverständnis. Die beiden wollen sich nicht gegenseitig enttäuschen und suchen jetzt nach einem Ausweg.

«Berlin – Tag & Nacht»

Steffen schmiedet weiterhin Pläne, wie er Franzi und Tim gegeneinander ausspielen kann: Er verschweigt Franzi, dass Tim sich nun doch für ihre Beete entschieden hat und verabreicht ihr zusätzlich einen aggressionssteigernden Wirkstoff. Doch dann droht sein Plan aus dem Ruder zu laufen. Hildegard und Alfons beschließen, gemeinsam in den Ruhestand zu gehen und nehmen wehmütig Abschied vom "Fürstenhof". Ein Abschied für immer?Endlich läuft es entspannt zwischen Bruno und Gitte. Gitte kann sehr gut mit Brunos zurückgezogener Art umgehen und die Zeichen stehen auf Beziehung. Aber nachdem der Hof-Verkauf wegen Hennings Intrige scheitert, verschließt Bruno sich wieder. Gitte macht Bruno eine klare Ansage: Wenn er nicht in der Lage ist, seine Gedanken und Sorgen mit ihr zu teilen, ergibt eine Beziehung keinen Sinn! David ist genau wie Gunter selbst von dessen spontanem Angebot, David könne das Hotel übernehmen, überrollt. David fühlt sich von Gunters Erwartungshaltung überfordert.Durch Lottas Panikattacke erkennt Rufus, wie schlimm es wirklich in seiner Tochter aussieht. Als er ihr helfen will, äußert sie einen überraschenden Wunsch. Julius' distanziertes und provokantes Verhalten ist Easy und Ringo ein Rätsel. Während Easy weiter versucht, an den Jungen heranzukommen, verdächtigt Ringo ihn des Diebstahls. Indes will der werdende Vater Jakob für sein Kind sorgen können. Dafür braucht er einen Job.Lucie erkennt endlich, dass ihre Gefühle für Moritz echt sind. Aus Rücksicht auf Michelles Todestag verschiebt sie jedoch ein klärendes Gespräch, was sich als schwerer Fehler herausstellen wird. Vanessa hat sich inzwischen entschlossen, Yannick als Probanden für die Studie zuzulassen. Allerdings macht hat sie eine Bedingung: Er soll gefälligst seine ständigen Flirtversuche einstellen.Nachdem Maren sich verbarrikadiert hat, droht es zwischen Tanja und Lilly zum Eklat zu kommen. Da wird ausgerechnet Jonas zur Stimme der Vernunft und bringt seine Schwestern dazu, sich zu versöhnen. Außerdem: Paul kämpft mit seinem schlechten Gewissen gegenüber Tuner. Er bleibt jedoch entschlossen, das Geheimnis zu bewahren. Bei einem neuen Projekt kann Paul endlich die Arbeit mit seinem besten Freund genießen. Doch die Gewissensbisse hören nie ganz auf.Oskar wird morgens von seinem Vater zur Schule gebracht. Doch zunächst will die Polizei noch weitere Details zu dem Brand wissen. Nach der Befragung ist Ben erneut unsicher, ob sein Sohn nicht doch etwas mit dem Ganzen zu tun hat. Es kommt zum Streit. Als Oskar dann noch eine Mathe-Klausur schreiben soll, ist für ihn das Maß voll. Erneut schwänzt er mit Samantha die Schule. Die beiden steigen in eine Villa ein und verbringen dort einen Tag mit Alkohol, Luxus und Pool.Schmidti gerät am Morgen in leichte Panik. Ein Kommentar von Jade macht ihm scheinbar klar, dass sie offenbar sofort ein Kind mit ihm haben möchte. Er redet sich ein, dass es im Prinzip auch keinen besseren Zeitpunkt dafür gibt. Jedenfalls will er Jade ihren vermeintlichen Wunsch nicht abschlagen. Als er schließlich in die Schnitte kommt und Jade klar macht, dass auch er Kinder will, ist die jedoch völlig überrumpelt. Schmidti zuliebe und weil er sich ein Baby so sehr zu wünschen scheint, traut sie sich allerdings nicht, ihm zu sagen, dass sie selbst noch gar nicht bereit dazu ist. Während sie dies vor Rick zugibt, kommt Schmidti endlich zur Besinnung: Ihm geht das alles viel zu schnell.