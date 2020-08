«Promi Big Brother»: Late-Night macht sixx super froh

Quotennews

Die «Promi Big Brother»-Begleitsendung begeistert weiterhin bei sixx. ProSieben Maxx holte am Mittwoch wiederum mit Wrestling Quote.

Egal, wie sehr man auf hohem Quotenniveau über die «Promi Big Brother»-Quoten bei sixx meckern kann: sixx hat wahrlich keinen Grund zur Klage über die diesjährige «PBB»-Staffel. Dennholt weiterhin äußerst erfreuliche Zahlen. Am Mittwochabend waren ab 22.20 Uhr 0,42 Millionen Neugierige mit von der Partie, darunter befanden sich 0,17 Millionen Jüngere. Damit standen herrliche 2,6 Prozent insgesamt und 3,7 Prozent in der Zielgruppe auf der Rechnung.Ab 23.55 Uhr gabauf sehr gute 1,1 respektive 1,7 Prozent Marktanteil nach. Die Gesamtreichweite belief sich auf etwa 90.000 Fernsehende, bei den Umworbenen wurden 40.000 Interessenten gemessen.Ab 22 Uhr kam ProSieben Maxx derweil mitbeim Gesamtpublikum auf sehr tolle Zahlen. 0,18 Millionen Wrestlingfans führten zu 1,0 Prozent Marktanteil. Mit zirka 70.000 Umworbenen kamen in der Zielgruppe indes 1,5 Prozent zustande. Für "die schwarze Sieben" ist das ein passables Ergebnis.