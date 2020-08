Jetzt mit Einstein als Arzt: Cast-Verstärkung für zweite «Schwester, Schwester»-Staffel

TV-News

Schauspieler Tom Beck steht wieder für ein RTL-Format vor der Kamera.

Überraschende Personalie: Tom Beck, der zuletzt viel für Sat.1 drehte (unter anderem «Einstein») kehrt zu RTL zurück. Für RTL stand er einige Zeit als Ben Jäger in «Alarm für Cobra 11» vor der Kamera. Jetzt übernimmt er eine neue Rolle in der zweiten Staffel der Comedy, deren Produktion nun anläuft. Als Dr. Paul Ash bringt er frischen Wind in die Klinik – und in das Leben von Micki (weiterhin gespielt von Caroline Frier).Sie kämpft auch in den neuen Folgen unerbittlich und stets liebevoll um das Wohl ihrer Patienten und Mitmenschen. Dabei geraten sie und die drei Schwestern Charly (Anna Julia Antonucci), Trudi (Mareile Blendl) und Doro (Gisa Flake) immer wieder in brenzlige Situationen. Und als hätten sie nicht genug zu tun, kommt ihnen der tyrannische Klinikchef Friedrich Tümmler (Christian Tramitz) ständig in die Quere und hält vor allem Micki ordentlich auf Trab. In diesem Krankenhaus wird es nie langweilig und auch emotional durchläuft Micki eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Dr. Paul Ash (Tom Beck), der neue Arzt der Klinik, ist ein alter Bekannter von ihr, auf den sie überhaupt nicht gut zu sprechen ist.Produzent und Headwriter ist Tommy Wosch, Executive Producerin ist Viola-Franziska Bloess. – die zweite Staffel besteht aus zehn Episoden und soll im Frühjahr 2021 bei RTL und TV Now verfügbar sein.