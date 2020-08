Netflix sägt «The Society» und «I Am Not Okay With This» ab

US-Fernsehen

Der Streamingriese entscheidet sich um: Obwohl es zunächst hieß, dass «I Am Not Okay With This» und «The Society» je eine zweite Staffel erhalten, setzt Netflix beide Formate ab.

In den vergangenen Wochen sah es zunächst so aus, als sei Netflix der Unterhaltungsanbieter, der am ehesten unbesorgt über Corona lachen kann: Gestreamt werden kann auch in einer Pandemie, der VOD-Gigant betonte schon früh, noch für viele Monate fertige Inhalte in der Hinterhand zu haben, und die Netflix-Aktie schwang sich nach einige Corona-Wochen sogar zum höchsten dotierten Wertpapier im Entertainmentsektor auf, während viele Mitbewerber den Gürtel enger schnallen mussten. Nun aber zeigt sich, dass auch Netflix mit Blessuren aus dieser Pandemie schreitet.Denn wie 'Deadline Hollywood' berichtet, ist Corona der Grund dafür, dass Netflix sein Urteil bei zwei von Fans und der Presse gefeierten Serien revidieren muss: Sowohl die Drama-MysteryserieKathryn Newton, Gideon Adlon und Natasha Liu Bordizzo als auchmit «Es»-Star Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant und Kathleen Rose Perkins hatten schon grünes Licht für neue Folgen erhalten. Gemäß der Informationen des Branchenblatts hat sich Netflix nun aber coronabedingt umentschieden. Somit enden beide Serien nach einer einzelnen, positiv rezipierten Season.Netflix hätte kalte Füße aufgrund der gestiegenen Budgets bekommen, das eine entschleunigte, sichere Produktion der Serien in Corona-Zeiten mit sich bringt. Zudem sei es zu Schwierigkeiten gekommen, die Drehs terminlich zu koordinieren. «The Society» brachte es auf zehn Episoden von 49 bis 61 Minuten Laufzeit, in denen es um eine Kleinstadt geht, in der plötzlich sämtliche Erwachsenen verschollen sind. «I Am Not Okay With This» waren bloß sieben Episoden vergönnt, die sich um Sydney Novak drehen, die nach dem Tod ihres Vaters feststellt, dass sie telekinetische Kräfte besitzt.