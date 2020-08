Simon Cowell fehlt weiterhin bei «Americas Got Talent»

US-Fernsehen

Nachdem zunächst Kelly Clarkson zu Gast war, wird nun ein «Saturday Night Live»-Star die Jury-Rolle übernehmen.

Der beliebte TV-Richter Simon Cowell ist weiterhin nicht als Jury-Mitglied der Unterhaltungsshow «America’s Got Talent» zu sehen. Cowell verletzte sich bei einem Fahrradunfall am Wochenende vor knapp eineinhalb Wochen und muss deshalb am Rücken operiert werden. In der vergangenen Woche übernahm Kelly Clarkson den Platz von Cowell. Dies wird allerdings keine Dauerlösung, wie der Sender NBC verriet.Kenan Thompson ist der jüngste Star, der angeworben wurde, um Cowell als Richter für die Unterhaltungsshow zu vertreten. Thompson wird neben den Jury-Mitgliedern Howie Mandel, Heidi Klum und Sofia Vergara Platz nehmen. Die Wahl des «Saturday Night Live»-Stars könnte womöglich auch damit zusammen hängen, dass er vor wenigen Wochen als bester Nebendarsteller einer Comedy-Serie nominiert wurde.Außerdem werden Thompson und NBC stärker zusammen arbeiten. Mit der Serie «Kenan» bekommt der Schauspieler seine eigene Serie, die in der Seasonmitte starten soll. Im Mittelpunkt der Serie steht ein kürzlich verwitweter Moderator einer Frühstückssendung in Atlanta, der trotz aller Hilfe, die er von seinem Schwiegervater und seinem Bruder erhält, Schwierigkeiten hat, seinen Job und seine jungen Töchter unter einen Hut zu bekommen.