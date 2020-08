Bei Joyn: Nach Cora sucht Claudia den Mann ihres Lebens

TV-News

Zuletzt wirkte sie an «Promis unter Palmen» mit. Ihr nächstes Projekt wird eine Kuppelshow.

Die Katze ist aus dem Sack & die Königin #ClaudiaObert will es wissen. In unserem neuen #JoynOriginal "Claudias House of Love" wird sie uns, euch & der Männerwelt zeigen, wo der Hammer hängt - denn sie sucht ihren Champagne Papi. ❤ Bewerbungen werden noch akzeptiert. #COHOL pic.twitter.com/aVyUqaQDSS — Joyn (@JoynDeutschland) August 13, 2020

Wer es vergessen hatte: Am 21. August startet der Streamingdienst Joyn eine neue Kuppelshow: Cora Schumacher begibt sich inauf die Suche nach der großen Liebe. Angekurbelt werden soll das bei Joyn im Bezahlbereich verfügbare Format durch eine Sat.1-Ausstrahlung nach einer «Promi Big Brother»-Liveshow (Ausstrahlung am späten Freitagabend kommende Woche). Und wohl auch durch die Ankündigung, dass die Sendung eine zweite Staffel erhalten wird, in der eine andere Promidame nach der großen Liebe sucht.Die Wahl fiel hier auf Claudia Obert, die Sat.1 zuletzt als Teilnehmerin von «Promis unter Palmen» starke Quoten bescherte. Obert besuchte darüber hinaus – gemeinsam mit «Big Brother»-Gewinner Cedric – die laufende «Promi Big Brother»-Staffel. Die Firma Endemol Shine Germany, dieumsetzt, sucht ab sofort nach Singles zwischen 30 und 60 Jahren, die sich für Claudia Obert interessieren. Mit Endemol Shine Germany arbeitete Obert auch bei «Promi Big Brother» und «Promis unter Palmen» zusammen.Gesucht wird ein Macher, der einer wortgewandten Frau Paroli bieten kann und sich nicht unterbuttern lässt. Ein Sendetermin für das Kuppelformat steht noch nicht fest.