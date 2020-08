Bestätigt: Wendler geht zu «Deutschland sucht den Superstar»

TV-News

Der Schlagersänger sitzt in der kommenden Staffel an der Seite von Mike Singer und Dieter Bohlen.



Drei von vier Jurystühlen der RTL-Casting-Showsind besetzt. Neben Dieter Bohlen, der seit der ersten Staffel dabei ist, urteilen künftig auch Mike Singer und – wie am Freitagmorgen bestätigt wurde – Michael Wendler über die Sangeskünste der Kandidaten. "Egal, du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter! Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden", sagt der Schlagersänger.Die Produktion der neuen Staffel läuft in Kürze an, aktuell können sich interessierte Sänger noch bewerben, um Teil der nächsten Season zu werden. Diese wird im Fernsehen allem Anschein nach wieder ab Januar 2021 ausgestrahlt. Nach wie vor gehört «DSDS» zu den gefragtesten Formaten im RTL-Programm.Die 2020 ausgestrahlte Staffel erreichte in der Spitze über 25 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für die nächste Runde ist noch ein Jurystuhl frei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird darauf eine Frau Platz nehmen.