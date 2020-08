Amazon-Serie «Deutschland ´89» geht ab September zu Ende

TV-News

Gedreht wurde das Werk von Anna Winger und Jörg Winger seit Herbst 2019.

Amazon Prime Video hat einen Ausstrahlungstermin für die von Anna und Jörg Winger erdachte deutsche Spionageseriegefunden. Die Produktion aus dem Hause UFA geht mit acht neuen Folgen weiter – der Startschuss hierfür erfolgt am 25. September. Bei dem Format handelt es sich um eine Fortsetzung von «Deutschland `83» sowie «Deutschland `86». Erstere lief einst bei RTL , wurde aber wegen teils weniger als zwei Millionen Zuschauern zur Primetime nicht fortgesetzt. Amazon Prime Video übernahm.„Unser Ziel ist mit den weltweit besten Produzenten und Kreativen zusammenzuarbeiten und Anna Winger und Jörg Winger sowie das UFA-Team sind ein außergewöhnliches Beispiel dafür. Mit unserer erneuten Zusammenarbeit, freuen wir uns ihre kreative Vision unseren Kunden nahe zu bringen und die weltweit gefeierte Deutschland-Serie fortzusetzen, kommentierte Philip Prat, der bei Amazon die deutschen Originals verantwortet, den Drehstart der finalen Staffel im Herbst 2019.«Deutschland '89» beginnt mit der Öffnung der Berliner Mauer und stürzt die Hauptfiguren des Formats somit in eine völlig neue weltpolitische Ära. Inszeniert werden die sich so entwickelnden Storys von Randa Chahoud («Ijon Tichy») und Soleen Yusef («Skylines»). Vor der Kamera kehren unter anderem Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth, Uwe Preuss, Alexander Beyer, Carina Wiese, Anke Engelke, Fritzi Haberlandt, Lavinia Wilson und Florence Kasumba zurück. Neu im Ensemble werden Svenja Jung («Die Mitte der Welt») und Corinna Harfouch («Lara») begrüßt.