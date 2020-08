Streaming-Check: «The Sinner»

Quotencheck

Innerhalb des ersten Monats nach der Veröffentlichung der neuen «The Sinner»-Staffel erreichte die Anthologieserie Millionen von Netflix-Userinnen und -Usern.

Petra Hammesfahrs Roman "Die Sünderin" wurde 2017 zur Vorlage einer Dramaserie auf USA Network: In «The Sinner» spielt Jessica Biel eine Frau, die scheinbar völlig grundlos an einem Strand einen Mann ersticht. Die Serie wurde positiv aufgenommen und zu einer Anthologie:Jede Staffel dreht sich um einen anderen brutalen Augenblick und die anschließenden Ermittlungen. Staffel zwei thematisierte einen Doppelmord, ausgeübt von einem Teenager, Staffel drei um einen fahrlässigen, tödlich geendeten Fahrunfall. In Deutschland wird «The Sinner» exklusiv auf Netflix ausgewertet – und kommt dort gut an.In der Woche vom 19. Juni bis zum 25. Juni, also in den ersten sieben Tagen nach Veröffentlichung der dritten Staffel, erreichte «The Sinner» allein in der Bundesrepublik 2,31 Millionen Menschen brutto. Damit war die Serie eine der gefragtesten Produktionen auf Netflix in dieser Woche. In der Folgewoche konnte «The Sinner» seine Reichweite sogar ausbauen.Vom 26. Juni 2020 bis zum 2. Juli 2020 lockte «The Sinner» brutto 2,69 Millionen Serienfans zu Netflix , wie die Nachforschungen von Goldmedia ergeben haben. Woche zwei nach Launch der dritten Staffel sollte den Höhepunkt für «The Sinner» markieren. Denn Anfang Juli ging es für die Serie wieder etwas abwärts.Vom 3. bis zum 9. Juli verbuchte «The Sinner» laut Goldmedia 2,09 Millionen Bruttokontakte. In der vierten und finalen Woche unseres Betrachtungszeitraums, vom 10. bis zum 16. Juli 2020, sank «The Sinner» unter die Zwei-Millionen-Marke, hielt sich mit 1,69 Millionen Interessenten brutto dennoch auf einem ansehnlichen Niveau.