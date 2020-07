Annehmbare Zahlen für «Outlander»

Quotennews

VOX holte am Mittwoch mit «Outlander» mäßige Zahlen, bei ProSieben sah es für «9-1-1 Notruf L.A.» gut aus.

Executive Producer Andy Harries

Jim Kohlberg

Ronald D. Moore

Maril Davis

Anne Kenney

Toni Graphia

Ira Steven Behr

Matthew B. Roberts

Marigo Kehoe

Die Fantasyserieist bei VOX mittlerweile weit von früheren Glanzzeiten entfernt. Jedoch haben sich am Mittwochabend ab 20.15 Uhr zwei Folgen aus Staffel fünf besser behauptet als zahlreiche Folgen der vierten Season. 0,36 und 0,40 Millionen Umworbene führten «Outlander» in der Zielgruppe zu mäßigen 5,8 Prozent bei allen und zu passablen 6,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.Beim Gesamtpublikum standen derweil 0,83 Millionen Fernsehende ab 20.15 Uhr und 0,90 Millionen Serienfans ab 21.15 Uhr auf der Rechnung. Das resultierte zunächst in maue 3,4 Prozent bei allen und in mäßige 3,8 Prozent bei Folge zwei des Abends.ProSieben derweil kam ab 20.15 Uhr mitauf 1,09 Millionen Serienfans, was guten 4,5 Prozent Marktanteil bei allen glich. In der Zielgruppe wurden gute 9,6 Prozent ermittelt.folgte mit 0,90 Millionen und mit mäßigen 3,7 Prozent insgesamt. In der umworbenen Altersgruppe waren nur noch maue 6,6 Prozent drin.