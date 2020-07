RuPauls Show bekommt weiteren Ableger

US-Fernsehen

Die neue Sendung wird ihr Zuhause in Las Vegas haben.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wird die Marke «RuPaul’s Drag Race» erweitert, dieses Mal kündigte VH1 «RuPaul’s Drag Race: Vegas Revue» an. In der sechsteiligen Reality-Doku werden sechs ehemalige Kandidaten begleitet, die sich auf die Live-Shows von RuPaul vorbereiten. Bereits am 21. August 2020 ist die Premiere um 20.00 Uhr eingeplant.Die Besetzung der neuen Show besteht aus: Yvie Oddly (Gewinner der 11. Staffel), Asia O'Hara (10. Staffel), Derrick Barry (8. und 5. Staffel von «RuPaul's Drag Race All Stars»), Kameron Michaels (10. Staffel), Naomi Smalls (8. und 4. Staffel von «All Stars») und Vanessa "Vanjie" Mateo (10. und 11. Staffel). Wie bei allen Shows von «Drag Race» wird World of Wonder Productions die Serie aufzeichnen. Tim Palazzola und Todd Radnitz produzieren die Show für VH1, Jen Passovoy ist als Produzentin an Bord.«Drag Race» ist für VH1 ein voller Erfolg. Die 12. Staffel erreichte im Frühjahr – neben «Secret Celebrity» und «RuPaul’s Drag Race Untucked» Quotenrekorde für den früheren Musiksender.