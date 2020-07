Mit Sky: Ab nach Bella Italia

TV-News

In Zusammenarbeit mit Romance TV, Heimatkanal und Goldstar TV wird noch im Juli ein Pop-Up-Sender starten.

Sky Deutschland bringt den nächsten Pop-Up-Sender an den Start und arbeitet diesmal mit den Pay-TV-Programmen Romance TV, Heimatkanal und Goldstar TV zusammen. Der Sender ‚Bella Italia‘ wird vom 20. bis 31. Juli verfügbar sein."In diesem in vielerlei Hinsicht ganz besonderen Jahr, in dem unter anderem den Pfingsturlaubern der Weg nach Italien ja noch versperrt war, sind wir froh, den Sky-Zuschauern über den Pop-Up-Channel "Bella Italia" ein Stück italienische Lebensfreude ins Wohnzimmer bringen zu können", erklärte Tim Werner, Vorstandsvorsitzender Mainstream Media AG.Der Sender will mit romantischen Stoffen an besonders schöne Plätze in Italien entführen. Neben Liebesfilmen und Komöden werden dort auch Musikhits, etwa der bekannte Italo-Pop von Eros Ramazotti, zu sehen sein.