«Save Me» mit «TWD»-Star Lennie James bald zurück

TV-News

Mit sechs neuen Folgen geht es in Staffel zwei Ende August bei Sky Atlantic HD weiter.

Vor allem in Großbritannien ist das Sky Originalein Hit. 2018 war sie dort mit rund 1,80 Millionen Abrufen hinterdie zweiterfolgreichste Sky-Serie. Noch im selben Jahr bekamen auch deutsche TV-Zuschauer den britischen Erfolg von und mit «The Walking Dead»-Star Lennie James über Sky Atlantic HD zu sehen. Für die sechs neuen Folgen der zweiten Staffel verhält es sich nun ähnlich. Ab dem 27. August wird der Sender die Episoden in Deutschland immer donnerstags in Doppelfolge um 20.15 Uhr zeigen. Parallel dazu wird die komplette zweite Staffel auf Sky Box Set über Sky Ticket und über Sky Q wahlweise auf Deutsch oder in OV auf Abruf bereitstehen. Über Sky Ticket und Sky Q kann man sich mit der ersten Staffel bereits jetzt auf die neuen Folgen einstimmen.Die zweite Staffel steigt inhaltlich siebzehn Monate, nachdem Nelson “Nelly” Rowe (Lennie James) die junge Grace (Olive Gray) aus den Fängen des Mädchenhändlers Gideon Charles (Adrian Edmondson) gerettet hat, ein. Noch immer ist er auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter Jody (Indeyyarna Donaldson-Holness) und hofft auf Hinweise von Grace, die auf Jodys Schicksal schließen lassen und ihn weiterbringen.Star der britischen Krimiserie ist der bereits erwähnte Lennie James. Nach seiner Rolle in «TWD» hatte er die Idee für die neue Miniserie «Save Me», schrieb das Drehbuch und fungiert zudem auch als Produzent. Seine Hauptfigur Nelly ist ein unverbesserlicher Trinker, der den ganzen Tag zwischen alkoholischen Getränken und Frauen in diversen Kneipen verbringt. Seit seine Tochter verschwunden ist, steht sein Leben allerdings auf dem Kopf und er beginnt sich zu hinterfragen.