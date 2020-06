Weg frei für das Pay-TV: RTL steigt Ende 2020 aus der Formel 1 aus

TV-News

Ab kommendem Jahr werden die Rennen ins Pay-TV, wohl zu Sky, wandern. Ob dann noch deutsche Fahrer dabei sind, ist derweil fraglich. RTL begründete den Schritt unter anderem mit finanziellen Aspekten.

Einen Tag vor Bekanntgabe der neuen Fußball-Rechtepartner in Deutschland hat RTL Deutschland eine kleine TV-Bombe platzen lassen. Wenn die neue Formel 1-Saison am 5. Juli in Spielberg mit gut vier Monaten Verspätung startet, gibt RTL seine Abschiedsrunde. RTL bestätigte, den Ende 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. In einer Mitteilung des Privatsenders heißt es, man wolle sich nun vollauf auf die nun noch umfangreicheren Fußballrechte konzentrieren. RTL hatte Ende 2019 bekannt gegeben, sich neben einigen Nationalmannschaftsspielen nun auch die Rechte an der UEFA Europa League und der neuen UEFA Europa Conference League gesichert zu haben. Beide Deals gelten ab Sommer 2021 - Rechte wurden für lineare Sender, aber auch für TV Now erworben. Jörg Graf, RTL-Geschäftsführer: "Der Wettbewerb um die TV-Rechte hat sich verändert, den Markt teils überhitzt und damit den durchaus ambitionierten, dennoch wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verlassen, den wir uns gesteckt haben. Wir werden uns nun mit aller Kraft, Leidenschaft und Freude auf den Fußball als TV-Sportart Nummer 1 und unser vor kurzem neu erworbenes Rechtepaket konzentrieren."Manfred Loppe, RTL-Sportchef: "Wir haben die Formel 1 über drei Jahrzehnte mit großer Liebe und Leidenschaft sowie beherzter Innovations- und Investitionsbereitschaft übertragen. Die reichweitenstärksten und emotionalsten, unvergessenen Momente der Königsklasse im Rennsport bleiben für immer mit RTL verbunden." Was gerüchteweise schon seit Wochen durch die Flure wabert, bestätigt der Kölner Sender indirekt. Ab 2021 wird die Formel1 wohl zumindest in Teilen exklusiv im Pay-TV laufen. RTL erklärte, etablierte wie auch neue Anbieter würden sich gegenseitig überbieten, um Sportrechte exklusiv ins Bezahlfernsehen zu holen.Welcher Anbieter die Formel 1 2021 in Deutschland zeigen wird, ist nicht klar. Nach Quotenmeter.de-Informationen soll es Sky sein. Sky hatte 2019, nach einem Jahr Pause, wieder Formel1-Übertragungen ins Programm aufgenommen. Ebenso unklar ist auch, wie attraktiv die Formel 1 ab kommendem Jahr für deutsche Motorsportfans noch ist. Aktuell hat kein deutscher Fahrer ein Cockpit, Sebastian Vettel wird Ferrari bekanntlich Ende 2020 verlassen.