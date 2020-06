Netflix bringt «How to Sell Drugs Online (Fast)» im Hochsommer zurück

TV-News

Die zweite Staffel der Serie von der bildundtonfabrik erscheint somit gut ein Jahr nach dem Start der ersten Runde.

Unsere Kritik zum Format Selbstredend will sich «How to sell drugs online (fast)» dabei (...) als ein Stoff über die Millenial-Generation gerieren, beziehungsweise speziell den Teil von ihr, der als intellektuelle Digital-Native-Außenseiter in beklemmenden Kleinstädten das Abitur runterreißt und sich eskapistisch in Video-Spiele, YouTube-Snippets amerikanischer Late-Night-Shows und größenwahnsinnige Zukunftsvisionen flüchtet, bevor er der Reihenhaus-Tristesse ein für allemal den Rücken kehren will.

Weiterlesen im Text von Sidney Schering. Selbstredend will sich «How to sell drugs online (fast)» dabei (...) als ein Stoff über die Millenial-Generation gerieren, beziehungsweise speziell den Teil von ihr, der als intellektuelle Digital-Native-Außenseiter in beklemmenden Kleinstädten das Abitur runterreißt und sich eskapistisch in Video-Spiele, YouTube-Snippets amerikanischer Late-Night-Shows und größenwahnsinnige Zukunftsvisionen flüchtet, bevor er der Reihenhaus-Tristesse ein für allemal den Rücken kehren will.

Back to Business. How to Sell Drugs Online (Fast), die 2. Staffel. Ab 21. Juli, nur auf Netflix. pic.twitter.com/7YBjtJNYTz — netflixde (@NetflixDE) June 17, 2020

180 neue Minuten der Seriehält der Streamingdienst Netflix noch in diesem Sommer bereit. Die zweite Staffel der Serie aus dem Hause bildundtonfabrik soll am 21. Juli starten – also gut ein Jahr nach der Premiere der Debütseason. Auch Runde zwei umfasst wieder sechs Episoden mit je einer Laufzeit von etwa einer halben Stunde.Showrunner der zweiten Staffel sind erneut Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann. Die Hauptdarsteller Maximilian Mundt (Moritz Zimmermann), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) kehren in ihre bekannten Rollen zurück. Neu im Cast ist Lena Urzendowsky, die das Computergenie Kira spielt.In den sechs neuen Episoden legen sich Moritz und die MyDrugs Crew nach ihrem holprigen Start ins Business nun mächtig ins Zeug und ihr Online Drogen-Start-up wird noch erfolgreicher – und gefährlicher.