«Reingelegt» macht mehr Dampf als Luke Mockridge

Quotennews

Das Comedy-Format brachte Sat.1 mehr ein als Lukes Shows in den vergangenen beiden Wochen und überzeugte auf ganzer Linie mit besseren Werten als 2019.



Wer hätte gedacht, dassin Sat.1 besser laufen würde als Aushängeschild Luke Mockridge zuletzt. Nach zwei durchschnittlichen Freitagen mit 8,9 und 8,2 Prozent für zwei seiner Shows brachte es «Reingelegt» nun auf sehr gute 10,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Daneben sprangen ebenfalls anschauliche 6,4 Prozent beim Gesamtpublikum heraus. Denn insgesamt verfolgten über den Abend 1,92 Millionen Zuschauer die Prank-Show. Mit 0,85 Millionen Zusehern überzeugte sie auch beim werberelevanten Publikum und lief durchweg sogar besser als 2019. Damals waren 9,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil das höchste der Gefühle.Im weiteren Verlauf des Abends war für Sat.1 allerdings nicht mehr so viel zu holen. Dennschloss mit nur 0,45 Millionen jungen Zuschauern und 5,9 Prozent Sehbeteiligung schwach an. Insgesamt blieben nur 1,02 Millionen Interessierte dran, weshalb auch hier der Marktanteil mit 3,9 Prozent dürftig ausfiel. Damit lief es für das Format um 22.05 Uhr trotzdem noch besser als für den Quiz-Ableger am Vorabend. Dieser schnitt mit nur 0,16 Millionen jungen Zuschauern und 2,8 Prozent Marktanteil mal wieder katastrophal ab. Wiederholungen vonwaren zuvor mit 4,0 und 3,5 Prozent ebenfalls nicht das gelbe vom Ei.Zurück zum späten Abendprogramm. Dort waren diemit 6,5 und 7,2 Prozent Sehbeteiligung sowie 0,43 und 0,38 Millionen Zusehern bei den 14- bis 49-Jährigen zwar etwas besser unterwegs, blieben aber letztlich ebenfalls unter dem Senderschnitt. Auchperformte im Anschluss mit 6,6 sowie 7,2 Prozent unterdurchschnittlich.