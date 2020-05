Daily-Soaps im Coronamodus

Soap-Check

Während bei «GZSZ» eine weitere rückblickende Special-Folge ansteht, geht mit «Sturm der Liebe» die zweite ARD-Daily in den Rerun-Modus. Wo setzt die Geschichte dort an?

«Sturm der Liebe », Das Erste

ARD / Christof Arnold Die neuen Folgen der Dailynovela entstehen unter besonderen Vorkehrungen. Das Traumpaar der Staffel zeigt es in diesem Bild schon: Ein Mund-Nasen-Schutz muss am Set fast immer getragen werden; außer die Darsteller drehen die Szene. Selbst bei den Proben tragen sie den Schutz. Zudem wird auf den empfohlenen Mindestabstand geachtet. Wie sehr die Serie deshalb anders aussieht, können Fans des Fürstenhof nun ab dem 22. Juni werktags um 15.10 Uhr und natürlich zeitlich flexibel in der ARD Mediathek erkunden.

Liza Tzschirner und Christian Feist besuchen «Sturm der Liebe» auch in einigen neuen Folgen im Juli. Ein Wiedersehen mit Freude?

«Rote Rosen », Das Erste

«Unter uns », RTL

«Alles was zählt », RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten », RTL

«Köln 50667 », RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Die ARD-Dailynovela macht ab Dienstag für drei Wochen einen Sprung zurück und erzählt nochmals einige Geschichten aus Staffel neun. Die Wiederholungen sind nötig, weil die Produktion im Frühjahr für rund einen Monat wegen der Coronavirus-Pandemie still gelegt wurde. Am Dienstag nun also sind wieder Christian Feist und Liza Tzschirner in den tragenden Rollen des werdenden Liebespaares zu sehen. Pauline (Tzschirner) gesteht Leonard (Feist), dass sie Patrizia im Weinkeller eingesperrt hat. Wieder in Freiheit, verlangt Patrizia wütend, dass Leonard Pauline kündigt. Der lehnt dies ab, woraufhin Patrizia Paulines Fahrrad sabotiert. Als Leonard sieht, wie sich Patrizia Fahrradschmiere abwischt, wird er misstrauisch und ahnt, dass Pauline in Gefahr ist. Er will sofort die Polizei alarmieren. Als Pauline leicht verletzt zurückkehrt, ist Leonard erleichtert. Und als sie ihn anstrahlt, ist es um ihn geschehen ... Charlotte gesteht Friedrich, wie wichtig er ihr ist, erbittet sich aber weiterhin Zeit, sich auf eine neue Beziehung einzulassenAuch diese Serie befindet sich im Ersten im Wiederholungsmodus. Dabei verbringen Petra und Nick eine innige Nacht in der "Antikscheune", doch die Gelegenheit zum Seitensprung haben sie nicht genutzt. Nick ist über Thomas Affäre empört und macht ihm Vorwürfe. Da sieht Thomas die geschäftliche Zusammenarbeit mit Nick in Gefahr. Währenddessen legt sich Miriam bei der Arbeit ins Zeug, woraufhin ihr die beeindruckte Lynn einen Job in der Karibik anbietet. Ohne Zögern sagt Miriam zu. Doch dann erfährt sie den wahren Grund ihrer plötzlich auftretenden Schwächeanfälle ... Tanja und Uli sind voller Vorfreude auf ihr Kind, aber die Suche nach dem "richtigen" Namen bringt noch einige Aufregung.Als Till und Bambi klar wird, dass Sina und Eva mit harten Bandagen kämpfen, wappnen sie sich entsprechend für die Auseinandersetzung. Die Fronten verhärten sich. Roswitha kehrt frisch verliebt aus Paris zurück und hat einen verwegenen Plan: Sie will sich mit Tobias' Hilfe einen Teil von Miros Vermögen sichern. Lotta möchte nicht mehr wie ein Kind wirken und holt sich Ratschläge für ein entsprechendes Styling. Rufus ist davon nicht begeistert. Während Paco und Jana ihr Liebesglück genießen, gerät Lenis heimliche Party außer Kontrolle. Wie werden ihre Eltern darauf reagieren?Bahnt sich da eine neue Liebe an? Maximilian gelingt es nicht, sich Nathalie aus dem Kopf zu schlagen. Auch Nathalie muss feststellen, dass sie es ohne Maximilian nur sehr schwer aushält. Finn ist fest entschlossen, Dr. Schiffner aufgrund seiner Vergehen aus dem Verkehr zu ziehen. Doch er hat die Rechnung ohne Georg gemacht. Ben und Deniz suchen erfolglos nach einer neuen Location für das "A40". Als Ben wegen des Sorgerechtsstreits unter Druck gerät, beschließt er, seinen Plan zu ändern.Die RTL-Daily hat nächste Woche wieder vier neue Episoden parat – genau wie diese Woche. Am Freitag dieser Woche ist ein Special angesetzt. Denn auch bei «GZSZ» wurde im März und April einige Wochen nicht oder nur halb produziert. Eines der Ergebnisse ist die jetzige Freitags-Folge, eine Sonderfolge, die im März entstand. Darin treffen Erik und Merle aufeinander. Erik erzählt seiner Tochter, die er erst seit einigen Wochen kennt, über seine (kriminelle) Vergangenheit. Die Folge wird wieder mit zahlreichen Rückblicken gefüllt. Am Dienstag geht es dann normal weiter: Tuner hat dann ein schlechtes Gewissen, weil er Leyla den Job vermasselt hat und bietet ihr zur Wiedergutmachung spontan an, bei den Buddies auszuhelfen. Leyla nimmt das Angebot an und zwischen ihr und Tuner bricht das Eis. Außerdem entspannt sich nächste Woche die Lage bei Paul und Emily - dass sie wieder "die Alte" ist, merkt Paul bei einem gemeinsamen Ausflug.Freddy arbeitet nun seit einer Woche an Jills Seite hinter der Bar. Dabei stört er durch seine Eifersucht den Betrieb, was ihm eine erste Abmahnung von Ted einbringt. Doch Freddy ist unbelehrbar und ändert sogar eigenmächtig den Schichtplan, damit er und Jill immer zusammen sein können. Doch auch das fliegt ihm auf die Füße, denn Ted kommt dahinter. Als Freddy schließlich die Beherrschung vor Teds Augen verliert, macht er kurzen Prozess: Freddy fliegt im hohen Bogen raus...Paula stellt entsetzt fest, dass sie in letzter Zeit ganz schön an Gewicht zugelegt hat. Und auch Rick muss sich eingestehen, dass sein Body nicht in Bestform ist und er vor dem Sommer noch viel tun muss. Peggy bietet sich daraufhin als Personal Trainerin für die beiden an - und Paula nimmt die Abnehm-Challenge kurzerhand an. Doch als Basti ihr wenig später ein Kompliment macht, gerät sie gleich wieder ins Grübeln, ob sie überhaupt abspecken muss. Peggy motiviert sie allerdings dazu, nicht gleich aufzugeben, sodass sich Paula zusammen mit Rick durch das knallharte Sportprogramm kämpft - vor allem, weil Peggy mit einer leckeren Belohnung lockt. Als diese jedoch nicht so lecker ausfällt wie gedacht, platzt Paula der Kragen und ein heftiger Streit zwischen den Freundinnen entbrennt. Werden sich Peggy und Paula wieder versöhnen?