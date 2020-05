Jetzt tanzen alle Puppen: Disney+ verrät, wann der Dienst neue Muppet-Sketche veröffentlicht

US-Fernsehen

Die Show «Muppets Now» macht Comedy bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht.

Schmeißt euch in Frack und Fummel, Disney+ auf: Hallo! Jetzt wollen wir aber starten ... Ihr fragt: "Wie lang' soll'n wir noch warten?" Nun, die Antwort ist endlich bekannt: Der Disney-Streamingdienst hat nun bekannt gegeben, wann er die neue Muppet-Produktionveröffentlichen wird. Das Format, bei dem es sich um improvisierte Sketche mit Kermit, Gonzo, Fozzie, Miss Piggy und Konsorten handelt, wird in ausgewählten Märkten am 31. Juli starten.Zu den Ländern, in denen das Muppet-Chaos zuerst zu sehen sein wird, gehören die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Neuseeland und Indien sowie Australien. Wann weitere Länder ihren «Muppets Now»-Fix erhalten, ist derzeit noch nicht bekannt.«Muppets Now» ist eines von zwei Muppets-Formaten, die für Disney+ entwickelt wurden. Eine weitere Produktion, eine in den 1980er-Jahren spielende Comedyserie mit Josh Gad, wurde noch im Entwicklungsprozess aufgegeben. Wie Regisseur Kirk Thatcher auf der GalaxyCon 2019 bekannt gegeben hat, umfasst die erste «Muppets Now»-Staffel 18 Folgen zu jeweils zehn Minuten Laufzeit.