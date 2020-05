«Eine himmlische Familie» kommt komplett zu Bibel TV

TV-News

Die US-Kultserie, über die einst Jessica Biel bekannt wurde, darf ab Juni in die Primetime des Senders Platz einziehen

Ab dem 4. Juni kommen die Geschichten um die Familie Camden erstmals zu Bibel TV. Dann dürfen sich die Zuschauer immer donnerstags um 20.15 Uhr auf eine Doppelfolge von Pfarrer Eric (Stephen Collins), seiner Frau Annie (Catherine Hicks) sowie ihre fünf Kinder und Hund Happy freuen. Bibel TV wird alle elf Staffeln vonzeigen und die Episoden von Donnerstag jeweils am folgenden Sonntag um 15 Uhr wiederholen.Die zu Herzen gehende Serie von Brenda Hampton zeigt das Alltagsleben in einer christlichen Großfamilie und führt dabei durch alle Stationen des Lebens. Auch mit schwierigen Problemen wie Drogen, Gewalt und Rassismus ist Pfarrer Eric Camden konfrontiert. Den Mitgliedern seiner Gemeinde versucht er so gut wie möglich zu helfen und braucht dabei so manches Mal sogar die Unterstützung seiner Kinder. Zum Glück hat Eric grenzenloses Vertrauen in Gott, der ihm durch jede Krise hilft. Für das breite Themenspektrum und die Darstellung von Problemen, mit denen junge Leute auf dem Weg ins Erwachsenwerden konfrontiert werden, wurde die Familienserie mehrfach ausgezeichnet. Durch ihre Rolle als Tochter Mary Camden erlangte die Schauspielerin Jessica Biel damals internationale Berühmtheit.In den USA wurde «Eine himmlische Familie» von 1996 bis 2007 auf den Sendern The WB und The CW ausgestrahlt. Hierzulande liefen die Folgen lange bei VOX . 2007 holte die Serie zum Teil über zehn Prozent Marktanteil. 2010 war die Produktion für VOX allerdings nur noch selten ein Erfolg und bewegte sich nur noch um sechs Prozent bei den klassischen Umworbenen.