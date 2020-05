«Younger»-Ableger in Planung

US-Fernsehen

Die neue Serie ist jünger angelegt. Sie soll aber noch keinen TV-Abnehmer haben.

Die Macher der Kabelserieplanen nach Berichten des US-Magazinseinen Ableger. Dieser soll etwas jünger ausgerichtet sein. Bestätigt ist dieser Bericht noch nicht, was auch daran liegen könnte, dass die Produzenten zur Zeit noch keinen abnehmenden TV-Sender gefunden haben.«Younger» selbst läuft seit sechs Staffeln bei TV Land. In der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen sei «Younger» die stärkste Comedy-Serie im Kabelfernsehen, schreibt das Magazin. Die Serie, in deren Mittelpunkt zunächst Liza Miller (gespielt von Sutton Foster) stand, eine 40-jährige Geschiedene, die sich als Jahrtausendjährige ausgibt, um in die Buchverlagsbranche zurückzukehren, dreht sich um die Freundschaft zwischen den Charakteren von Hilary Duff und Foster auf ihrem Weg durch ihre Karrieren und Beziehungen. Duff spielt die Hauptrolle als Herausgeberin Kelsey Peters. In Deutschland lief die Serie bereits bei ProSieben , weitere Staffeln dann bei sixx Duff war zuletzt in den Schlagzeilen, weil Disney+ ihre Neuauflage von «Lizzie McGuire» wegen kreativer Schwierigkeiten auf Eis gelegt hatte. Zuletzt gab es Gerüchte darüber, der erwachsenere Streamingdienst Hulu könnte die Arbeit weiterführen.