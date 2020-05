KiKA sucht Produktionsfirmen für eine neue Sketch-Comedy

TV-News

Der öffentlich-rechtliche Kinderkanal startet öffentlichen Aufruf. Produktionsfirmen können sich bis zum 29. Mai 2020 melden.

Im Vorfeld des Deutschen Diversity-Tages am 26. Mai 2020 startet der KiKA einen öffentlichen Aufruf an TV-Produktionsfirmen: Der öffentlich-rechtliche Kinderkanal sucht nach einer Produktionsschmiede, die eine Pilotstaffel eines neuen Sketch-Comedy-Formats verwirklichen könnte. Das Format hat den Arbeitstitel. Es soll das Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft in Deutschland aus unterschiedlichen Perspektiven thematisieren.Produktionsfirmen können ihr Interesse an der Teilnahme an einem Angebotsverfahren bis zum 29. Mai 2020 über nonfiktion@kika.de bekunden. Der Sender erwartet ein formloses Unternehmensprofil und die Darlegung der Expertise im Bereich Sketch-Comedy, Diversität und der Zielgruppe Kinder. Inhaltliche Vorstellungen sind zu diesem Zeitpunkt im Bewerbungsprozess noch nicht erforderlich. Aus allen eingegangenen Kurzbewerbungen wählt der KiKA Produktionsfirmen aus, die ein inhaltliches Briefing und weitere Informationen zum weiterführenden Angebotsverfahren erhalten.KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk kommentiert: "Den '3. KiKA-Produzent*innentag' mussten wir durch die Corona-Krise verschieben, anlässlich des Deutschen Diversity-Tages sehen wir einen guten Zeitpunkt und ein wichtiges Signal, einen Aufruf an alle Kreativen zu richten, an einem spannenden und ambitionierten Programmvorhaben mitzuwirken." Sie führt fort: "Ich bin überzeugt, dass dieses Thema inspiriert und uns viele Rückmeldungen erreichen werden."