RTLplus: Der 1. Juni gehört Laura und dem Wendler

Der sonnige Monat Juni eröffnet im RTLplus-Programmkalender mit einem großen «Laura & Der Wendler»-Tag.

Für sie ging es von der Schule direkt in die Schlagzeilen, für ihn von einem Dasein als Jan Böhmermanns Lieblingseinspieler während Schreibtischaktionen ("Egal!") zum Quotenbringer der RTL-Mediengruppe: Ihre Beziehung miteinander hat sowohl für Laura Müller als auch für Michael "Der Wendler" Wendler viel bewegt. Bevor die große Hochzeit in Las Vegas ansteht, führt Nostalgiesender RTLplus seinem Publikum noch einmal den Anfang der Beziehung vor Augen, die die Boulevardblätter beschäftigt. Und zwar mit einer Eventprogrammierung am 1. Juni 2020.Ab 16.30 Uhr gibt es dann im Marathon neun Dokusoap-Folgen am Stück zu sehen, die sich allein um Laura und den Wendler drehen. Los geht es mit drei Folgen, die rekapitulieren, wie sie sich ineinander verliebt und erstmals zusammen ein Musikvideo gedreht haben. Außerdem wird gezeigt, wie Laura Müller den 17. Geburtstag ihrer Schwiegertochter in spe organisiert.Ab 17.30 Uhr geht es mit Wiederholungen vonweiter. Die im Februar erstausgestrahlte Dokusoap dreht sich um, wer hätte das bei dem Titel gedacht, um Lauras und Wendlers romantisches Treiben in Amerika. Aber auch Lauras «Let's Dance»-Teilnahme wird thematisiert, genauso wie das RTL-Dschungelcamp.