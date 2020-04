TBS holt «Wipe Out» zurück

US-Fernsehen

Die Actionshow feiert in den USA bald ihr Comeback.

Der amerikanische Kabelsender hat eine neue Staffel der Actionshowbestellt. Die Wettbewerbsshow war in den USA zwischen 2008 und 2014 bei ABC beheimatet. TBS spricht in einer Erklärung von einer neuen Konzeption des Formats. Die Athletik und Willenskraft der Teilnehmer sollen zu noch größeren Extremen getrieben werden.Jedes Spiel wurde in drei Runden konzipiert und bietet nun einen atemberaubenden, dreistufigen Hindernisparcours, der aus mehreren Strategie- und Entscheidungspunkten besteht und die Ausdauer der Teilnehmer weiter herausfordern und strapazieren soll. Zurückkehren sollen auch die sehr bekannten großen, roten Bälle.Wegen der Corona-bedingten Produktionspause konnte TBS aber noch keinen Zeitpunkt für eine TV-Rückkehr nennen. Aktuell jedenfalls ist es nicht möglich, dass die Arbeiten an neuen Folgen beginnen. In Deutschland hatte ProSieben vor vielen Jahren einige Episoden von «Wipe Out» herstellen lassen.