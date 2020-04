«One Day at a Time» wird zum Cartoon

US-Fernsehen

Um während der Pandemie eine neue Folge zu kreieren, müssen die Animatoren ran.

Die Verantwortlichen von «One Day at a Time» haben eine Idee gefunden, eine neue und einzigartige Folge auf die Fernsehschirme zu bringen. Der Fernsehsender Pop hat ein Animationsspecial bestellt, das im Laufe dieses Frühjahrs Premiere feiern soll. Die Entscheidung, eine Zeichentrick-Episode zu produzieren, fiel, nachdem die Produktion der Sitcom aufgrund der Corona-Pandemie auf Eis gelegt worden war. Neben dem Schauspieler-Ensemble wurden auch einige Gaststars verpflichtet.Während es von Single-Camera-Serien animierten Episoden gibt, sagte der ausführende Produzent Norman Lear in einer Pressemitteilung: „In meinen 97 Jahren habe ich noch nie eine Multikamera-Sitcom gekannt, die eine einzelne Episode als Special animiert hat. Sogar das darf ich erleben!“ Jonas Diamond, Miteigentümer der Smiley Guy Studios in Toronto und ausführender Produzent der Serie wird die Animatoren beaufsichtigen. Die Idee stammt von der Produzentin Gloria Calderón Kellett.„Wie wir alle wissen, ist es schwer «One Day at a Time» von der Ausstrahlung abzuhalten“, sagte Kellett. „In dieser beispiellosen Zeit wollen wir einen Weg finden, wie wir unsere Familie – vor und hinter der Kamera – zusammenhalten und für unsere Fans, die sich zu Hause in Quarantäne begeben, unterhaltsame Inhalt schaffen.“