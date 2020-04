Der große Lola-Gewinner: «Systemsprenger» räumt beim «Deutschen Filmpreis» ab

Kino-News

Nora Fingscheidts viel gelobtes Sozialdrama «Systemsprenger» sicherte sich beim 70. Deutschen Filmpreis acht Lolas.

Bei der 70. Lola hat sich ein Film mit großem Abstand gegen die Mitbewerber durchgesetzt: «Systemsprenger» von Autorin und Regisseurin Nora Fingscheidt. Das Sozialdrama, das von der Kritik gefeiert wurde, sehr lange in den Programmkinos eingesetzt wurde und derzeit auf Netflix große Beachtung findet, gewann acht Deutsche Filmpreise. Darunter: Die Lola in Gold für den besten Film, die Lola für die beste weibliche Hauptdarstellerin (Helena Zengel) und die Lolas für die beste Regie sowie das beste Drehbuch.Richtig stark lief der Abend auch für Albrecht Schuch: Der Schauspieler gewann sogleich zwei Filmpreise – nämlich den Award für die beste männliche Hauptrolle («Systemsprenger») und den für die beste männliche Nebenrolle («Berlin Alexanderplatz»).gewann derweil die allererste Lola, die in der Kategorie " Beste visuelle Effekte/Animation" vergeben wurde. Als bester Dokumentarfilm wurde «Born in Evin» von Maryam Zaree prämiert.Auch wenn die Verantwortlichen hinter den prämierten Filmen sich sicherlich freuen: Ursprünglich war der diesjährige Deutsche Filmpreis ganz anders geplant. Eigentlich sollte die Lola ab 17 Uhr im Rahmen einer Preisgala verliehen werden, die anschließend als Aufzeichnung im Ersten gezeigt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde aber umgeplant: Das Erste zeigte die Awardshow ab 22.30 Uhr – und zwar live. Die Regie für die 70. Verleihung der Lola übernahm Sherry Hormann, Edin Hasanovic agierte als Moderator. Unterstützung erhielt er von diversen Kreativschaffenden, die via Videoschalte in die Show integriert wurden. Es waren auch einzelne Laudatorinnen und Laudatoren vor Ort zugegen, darunter «Skylines»-Mimin Kim Riedle, Iris Berben und «Altes Land»-Schauspielerin Svenja Liesau sowie Quotenmeter-Kaffeetassen-Gewinner Fahri Yardım.Hasanovic meldete sich aus einer (nahezu) leeren Halle und tänzelte im Opening zwischen mehreren Leinwänden herum, bevor er einen gleichermaßen sehr lustigen wie auch souveränen und mit Haltung auf die derzeitige Newslage eingehenden Stand-up absolvierte. Der "zweitjüngste Moderator, der je den Deutschen Filmpreis präsentiert hat" wechselte behände zwischen engagierten Statements auf der einen Seite sowie Selbstironie bezüglich der kuriosen Form der Gala und der bedrückenden Stille im Saal auf der anderen Seite. Aber auch einen Seitenhieb auf den «Duell um die Welt»-Fake-Skandal gönnte er sich.