Apple gräbt Jim Hensons «Die Fraggles» aus

US-Fernsehen

Die Puppenserie vom «Muppets»-Schöpfer bekommt bei Apple neue Episoden spendiert.

Der Technologiegigant Apple bringt die Jim-Henson-Serie «Fraggle Rock» (zu deutsch «Die Fraggles») zurück. Die neue Serie startete bereits auf AppleTV+, die erste Folge soll allen Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die neuen Abenteuer werden in der Regel zwischen drei und fünf Minuten lang sein, dienstags sollen die Abenteuer Woche für Woche veröffentlicht werden.Die neuen Folgen stammen von der Jim Henson Company, die Produzenten sind Halle Standford und John Tartaglia. «Fraggle Rock: Rock On» soll aufgrund der Corona-Pandemie aus dem Home-Office der Künstler kommen. Wie viele Episoden Apple bestellt hat, ist allerdings nicht klar.«Die Fraggles» liefen zwischen 1983 und 1987 in Kanada und dem Vereinten Königreich. Die Idee kam «Muppets»-Erfinder Jim Henson. Im Original wurden 96 Episoden hergestellt, in Deutschland reduzierte man die Folgenanzahl auf 85 Stück. Das ZDF strahlte die Serie ab 1983 aus.