K.I.T.T. wird wieder gestartet: Nitro bringt Kultserie zurück

TV-News

«Knight Rider» erobert das Nachmittagsprogramm des Männersenders.

Der in Köln ansässige Fernsehsender Nitro, der vorwiegend Programm für Männer macht, bringt im Laufe des März einen Serienklassiker zurück. Ab Mittwoch, 20. Mai 2020, zeigt Nitro die Serie mit David Hasselhoff in der Rolle des Michael Long/Knight nachmittags ab kurz nach 16 Uhr - jeweils in Doppelfolgen. Die Produktion startete vor 38 Jahren, die deutsche Erstausstrahlung fand in den 90ern statt.Michael Long, ein junger Polizist, untersucht in Nevada einen schweren Fall von Industriespionage. An seiner Seite: Seine Kollegin Tanya Walker. Gemeinsam wollen die beiden die Verbrecher festnehmen, doch da erweist es sich, dass Tanya mit den Ganoven unter einer Decke steckt: Sie schießt Michael bei der Festnahme der Verbrecher in den Kopf. Im festen Glauben, Michael sei tot, flieht Tanya mit ihren Kumpanen. Doch dank eines höchst irdischen Schutzengels überlebt Michael den Anschlag: Wilton Knight, ein todkranker Millionär, dessen Traum es ist, mit einem High Tech-Auto gegen das Verbrechen anzukämpfen. Dafür sucht er noch den geeigneten Fahrer, und er ist überzeugt, dass er ihn in Michael Long gefunden hat. Seinen Ärzten gelingt es in einer langen Operation Michael zu retten. Sein Gesicht und seine Fingerabdrücke wurden verändert, so dass er vor Tanya sicher ist.Auf den Sendeplätzen gibt sich übrigens David Hasselhoff quasi selbst die Klinke in die Hand. Bis einschließlich Dienstag, 19. Mai 2020, zeigt Nitro am Nachmittag nämlich die ebenfalls mit ihm besetzte Serie «Baywatch»