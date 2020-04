Warum Wohnen bei RTLZWEI bald wieder eine größere Rolle spielt

TV-News

Der Sender bringt bald nicht nur «Zuhause im Glück» zurück, sondern zeigt ab Ende April auch zwei neue Doku-Formate am Montagabend.

Über viele Jahre gehörte bei RTLZWEI die Reihe, in der Wohnträume wahr wurden, zum Line-Up. Inzwischen werden keine Episoden der früheren Dienstagssendung mehr hergestellt. Ab Ende April kehren alte Ausgaben der Produktion ins Programm zurück. Aktuell sendet der Privatfernsehanbieter mittwochs noch die Daniela-Katzenberger-Dokusoap, am 22. April wird die Mittwochsprimetime mit einem Corona-Special von «Die Wollnys» befüllt, ehe dann ab dem 29. April eben «Zuhause im Glück» am Mittwochabend jeweils in Doppelfolgen zurückkehrt.Neu ist ab Ende des Monats auch der Montagabend. Beginnend am 27. April zeigt RTLZWEI hier um 20.15 Uhrund eine Stunde später. Während erstes Format einstündig angelegt ist, hat die Handwerker-Sendung sogar zwei Stunden Platz erhalten.Die Wohnungsnot trifft Deutschland fast flächendeckend. Doch wenig Platz muss nicht weniger Lebensqualität heißen: Architekt und Umbauexperte John Kosmalla hilft in «Clever wohnen» bei der Umgestaltung und gibt nützliche Tipps. Produziert wurde das Format von Imago TV. Die White Mexicans GmbH hat derweil die zweiteilige Doku-Reihe «Mensch Handwerker» umgesetzt. Es ist Deutschlands wichtigste Branche und das Rückgrat des Mittelstandes: das Handwerk. Vom Maurermeister bis hin zum Elektriker-Azubi lassen volle Auftragsbücher seit Jahren eine wahre Hochkonjunktur zu. Doch die körperliche - und teils schwere - Arbeit schreckt den Nachwuchs ab. Ist das Arbeiten in einem der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes dennoch erstrebenswert? Die Doku begleitet bundesweit Handwerker und versucht, Antworten auf die Frage zu geben.