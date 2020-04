Staffelbestwert für «Rosins Restaurants»

Quotennews

Die Reichweite der neuen Folge lag am Donnerstag wieder über einer Million. VOX räumte am späteren Abend mit 007 ab.

«Rosins Restaurants»-Quoten-Fun-Facts Wussten Sie, dass die stärkste Folge der Frank-Rosin-Sendung der zurückliegenden drei Jahre am Sonntagnachmittag lief und 7,9% Marktanteil einfuhr?

Die stärkste Ausstrahlung in diesem Jahr lief zurückliegende Woche - in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit guten 6,9%

Aber: Die aktuelle Staffel ist donnerstags um 20.15 Uhr kein Hit: Über vier Prozent bei den Jungen kam «Rosins Restaurants» nicht hinaus

In die richtige Richtung entwickeln sich die Werte der Kabel-Eins-Doku. Frank Rosin hatte den Slot Mitte März übernommen, zuvor lief dort das quotenschwache «Unser Kiosk». Seitdem hatte auch die Rosin-Sendung Quotenprobleme, kam zuletzt auf unterdurchschnittliche Ergebnisse. Am Donnerstag nun wurden die bis dato besten Zahlen dieser Staffel gemessen. Die Reichweite, die in der Vorwoche auf 0,83 Millionen Zuschauer gefallen war, steigerte sich deutlich. Gemessen wurden nun ab 20.15 Uhr im Schnitt 1,16 Millionen Seher. Bei den klassisch Umworbenen lag die Reichweite bei 0,45 Millionen (+0,12 Millionen gegenüber der Vorwoche). Die Quote lag bei 4,4 Prozent und somit nur noch knapp unter der Kabel-Eins-Sendernorm.Das nachfolgend gezeigtemachte seine Sache mit 4,3 Prozent bei den jungen Leuten ebenfalls ganz passabel. 0,83 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben noch dran. Keine guten Nachrichten kommen derweil vom Vorabend: Dort läuft seit dieser Woche in der 19-Uhr-Stunde das neue, das aber auch am Donnerstag keine gute Figur machte und in der Zielgruppe nicht über 2,7 Prozent Marktanteil hinaus kam.Einen starken Abend erlebte derweil VOX mit zwei Spielfilmen. Die Primetime eröffnete der Kracher, den sich 2,08 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen wollten. Bei den Jungen kam die Produktion auf gute 8,9 Prozent Marktanteil. Um 22.45 Uhr begann dann- der Agententhriller bescherte dem Kölner Sender sogar wunderbare 13,6 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. 1,69 Millionen Menschen blieben im Schnitt dran.