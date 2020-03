Corona: Das Erste entscheidet das Wissensduell mit ProSieben klar für sich

Quotennews

Sowohl Das Erste als auch ProSieben informierten am Mittwochabend zur besten Sendezeit über die aktuelle Lage in Dingen Corona.

Sowohl ProSieben als auch Das Erste informierten am Mittwochabend zur besten Sendezeit über die Corona-Pandemie. ProSieben setzte auf ein Call-in-Format und bot dem Publikum an, seine Fragen an Experten zu richten.erreichte ab 20.15 Uhr 0,75 Millionen Umworbene, somit war der zweistündigen Sendung ein Marktanteil in der Höhe von mauen 7,6 Prozent Marktanteil sicher. Insgesamt waren 1,06 Millionen Fernsehende mit von der Partie – das entsprach einer Sehbeteiligung von mauen 3,1 Prozent.Wesentlich gefragter war daim Ersten. 7,54 Millionen Wissbegierige führten den öffentlich-rechtlichen Sender zu großartigen 20,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 1,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden zudem umwerfende 15,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren generiert. Im Anschluss holtenoch gute 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die Reichweite lag bei 0,69 Millionen Jüngeren, insgesamt wurden 5,91 Millionen Fernsehende gemessen. Das führte alles in allem zu starken 17,4 Prozent Marktanteil. Im ZDF kam ab 20.30 Uhrwiederum auf sehr gute 15,4 Prozent Marktanteil bei allen und auf gute 6,0 Prozent bei den Jüngeren. Die Gesamtreichweite belief sich auf 5,30 Millionen Fernsehende.