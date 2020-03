«Abenteuer Leben täglich» muss Studio verlassen

TV-News

Seraphina Kalze wird die werktägliche Kabel Eins-Sendung aus ihrem Wohnzimmer moderieren.

Ungewöhnliche Zeiten, ebenso ungewöhnliche Maßnahmen: Das tägliche Kabel Eins-Magazinwird ab Freitag dieser Woche nicht mehr aus dem gewohnten Studio kommen, sondern aus einem "echten" Wohnzimmer. Moderatorin Seraphina Kalze präsentiert die Themen der Sendung von Mntag bis Freitag um 16.55 Uhr vermutlich bis Ostern aus ihrem "Homeoffice" in Hamburg-Altona."Um Menschen zu erreichen, braucht es eigentlich nur eins: Authentizität. Ich freue mich darauf, unsere Zuschauer in mein Wohnzimmer zu lassen. Ich bin mir sicher, dass es dieser Tage ganz wichtig ist, unsere Sendung aufrecht zu erhalten, denn man braucht auch mal eine Corona-freie Zone und die möchte ich unseren Zuschauern schenken. Ich will ihnen sagen: Hey, wir sitzen alle in einem Boot! Nur verteilt auf verschiedene Kajüten!", sagt Kalze.Die Sendung, die sich hauptsächlich mit Food-Themen befasst, ist für Kabel Eins durchaus ein Erfolg. 2020 erreichte sie Zielgruppen-Marktanteile von bis zu 8,7 Prozent.