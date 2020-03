Ungewöhnliche Partnerschaft: Sat.1 zeigt tägliches BILD-Coronaspecial

TV-News

Die Sendung wird fünf Minuten lang sein und direkt vor den Sat.1-Hauptnachrichten laufen.

Eine ungewöhnliche Programmierung startet der Privatsender Sat.1 am Sonntag, 15. März. Der Sender, der seine Nachrichten eigentlich vom TV-Sender WELT produzieren wird, arbeitet für ein neues und (fast) tägliches Corona-News-Special fortan mit BILD zusammen. Von Sonntag bis Freitag wird es zwischen 19.50 und 19.55 Uhr, also direkt vor den «Sat.1 Nachrichten» eine von Claus Strunz moderierte Sondersendung namenssenden.Claus Strunz, der für Sat.1 zuletzt als Moderator von «akte» vor der Kamera stand, spricht mit Reportern, die von den Brennpunkten in Deutschland berichten. In der einzigartigen Kooperation bündeln die beiden großen Medienhäuser ihre Kräfte, um die Bevölkerung mit allen relevanten Informationen zu versorgen. Unter anderem soll BILD-Reporter Paul Ronzheimer regelmäßig für das Format arbeiten.Am Donnerstag noch hatte Sat.1 selbst ein Primetime-News-Special mit News-Anchor Marc Bator umgesetzt. Das Zuschauerinteresse fiel aber mit nur 1,3 Millionen Zuschauern insgesamt sehr verhalten aus. Bei RTL und Das Erste hatten sich parallel addiert rund 9,7 Millionen Menschen über die Coronakrise informiert.