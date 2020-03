Streamingdienst Pluto TV verpasst sich neuen Anstrich

Vermischtes

Die neue Markenidentität von Pluto TV soll die Benutzung des werbefinanzierten Dienstes erleichtern.

„ Über unsere aktualisierte Markenidentität transportieren wir unser Kernversprechen von Pluto TV: allen Zuschauer eine frische, mutige Welt des Fernsehens zu präsentieren, in die sie jederzeit hereinschauen sowie Dutzende von Kanälen auf jedem beliebigen Gerät sehen können – und das kostenlos. ” Olivier Jollet, Managing Director Europe von Pluto TV

© Pluto TV Das neue, farbenfrohe Logo.

Frühjahrsputz bei Pluto TV: Der werbefinanzierte Streamingdienst verpasst sich einen neuen Anstrich. Im Rahmen dessen führt Pluto TV ein neues Interface-Design sowie ein neues Logo ein. Zudem trägt eine frisch gestartete Marketingkampagne die neue Pluto-TV-Ästhetik in die Welt hinaus. Das Unternehmen möchte sich so eine neue, globale Markenidentität aufbauen.Die neue Pluto TV-Benutzeroberfläche führt neue Funktionen und Design-Änderungen ein, die den Zugang zur auf dem Dienst gebotenen Unterhaltung erleichtern sollen. User von Pluto TV können nun beispielsweise ihre Lieblingschannels auf Favoritenlisten setzen, angefangene Sendungen neu starten und in Kategorien wie "Neu auf Pluto TV" oder "Entertainment" eine Auswahl an thematisch passenden Kanälen durchstöbern.Die neue Markenidentität wird zusammen mit der bisher größten Marketingkampagne von Pluto TV in den USA ausgerollt. Es wird in Etappen an die Nutzerinnen und Nutzer herangetragen. Die neue Pluto-TV-Oberfläche, intern Projekt Venetia genannt, ist in Deutschland schon auf den iOS Apps sowie Amazon Fire TV live.