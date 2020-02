Primetime-Check

Wie schlug sich Das Erste mit «Eine harte Tour»? Setzte «Aktenzeichen XY… ungelöst» seine Erfolgsstory fort?

Das Erste sicherte mitdie Pole Position. 4,74 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei fabelhaften 15,0 Prozent. Mitund denfielen die Reichweiten auf 2,42 und 2,29 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen nur noch bei 8,7 und 9,9 Prozent. Ein ähnliches Bild ergab sich auch bei den 14- bis 49-Jährigen: Während der Spielfilm noch 8,2 Prozent holte, fuhren die Info-Formate nur noch 4,1 und 5,6 Prozent Marktanteil ein.4,65 Millionen Zuschauer verbuchte, danach erzielte das4,73 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 14,7 und 17,4 Prozent, beim jungen Publikum sicherte man sich 10,3 und 9,0 Prozent. Mit demwaren noch 8,1 Prozent Marktanteil drin, insgesamt wollten 2,84 Millionen Zuschauer die Sendung sehen.brachte 2,29 Millionen Zuschauer zu RTL, mit 1,37 Millionen Umworbenen wurde man mit großem Vorsprung die Nummer eins. Der Marktanteil belief sich auf 14,8 Prozent.sorgte im Anschluss für 1,63 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil fiel auf 12,9 Prozent. Kabel Eins überraschte mit, der 1,90 Millionen Zuschauer anlockte. Mit 0,82 Millionen Zuschauern lag man bei sehr guten 9,4 Prozent.Bei ProSieben sicherte sich1,34 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe musste sich die rote Sieben mit 9,2 Prozent Marktanteil begnügen.unterhielt 1,85 Millionen Zuschauer in Sat.1, der Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent. Der Dreierpack vonsorgte nicht gerade für Begeisterung bei VOX: Mit 0,92, 0,87 und 0,88 Millionen Zuschauern gewann man keinen Blumentopf. Die Rechnung ging mit 2,6, 2,8 und 4,2 Prozent in der Zielgruppe nicht auf.Eine neue-Folge spülte 0,93 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent.undenttäuschten mit 3,9 und 2,4 Prozent.