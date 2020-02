«Lets Glow» macht VOX auch in Woche zwei nicht glücklich

Quotennews

Die Make-Up-Challenge hat es sich inzwischen in Bereichen klar unter Senderschnitt bequem gemacht.

Ob VOX schon eine Rückkehr des Stammformats um 16 Uhr, also von «4 Hochzeiten und eine Traumreise», herbeisehnt? Ersatz, die einstündige Make-Up-Challenge, weiß jedenfalls kaum zu überzeugen. Am Mittwoch kam die Produktion nicht über 4,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen hinaus und landete somit klar unterhalb der Sendernorm der Kölner. Nur 0,37 Millionen Menschen schauten zu. Immerhin – das waren je 0,09 Millionen mehr als am Rosenmontag und am Faschingsdienstag, als sich die Sendung mit nur 4,3 und 5,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe ebenfalls schon schwer tat.Acht Episoden des Formats hat VOX bislang in seinem Nachmittags-Programm ausgestrahlt. Auf einen überdurchschnittlichen Marktanteil kamen davon drei Stück – alle in der ersten Woche, teils aber mit wirklich schönen über neun Prozent. Wohin also geht die Reise in den noch ausstehenden zweieinhalb Wochen?Die Frage stellt sich ein kleines bisschen auch bei der 15-Uhr-, die längst von alten Rekordwerten entfernt ist. Am Mittwoch reichte es für das Styling-Format für 6,3 Prozent bei den Umworbenen – kein herausragender Wert. 0,60 Millionen Menschen sahen die Produktion aus dem Hause Constantin Entertainment. Was lief gut in der VOX-Daytime? Auf 7,5 Prozent kamum 17 Uhr, im Morgenprogramm schaffte es die 5.45-Uhr-Folge vom amerikanischenauf 8,7 Prozent.