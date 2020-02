Finito: Josef Matula bleibt nun im Ruhestand

TV-News

2017 beendete Claus Theo Gärtner alias Josef Matula seinen Ruhestand für ein Special. Aus dem einmaligen Comeback wurde eine Filmreihe. Doch die ist nunmehr abgeschlossen.

Jetzt aber wirklich: Privatdetektiv Josef Matula genießt fortan seinen Ruhestand. Der von Claus Theo Gärtner gespielte Schnüffler war von 1981 bis 2013 die Hauptfigur in der ZDF-Krimiserie, ehe er nach 300 Folgen seinen Abschied nahm. Der dauerte allerdings nicht lange – stattdessen meldete er sich zu Karfreitag 2017 im Fernsehfilmzurück. Was als einmaliges Comeback angedacht war, wurde aufgrund des riesigen Quotenerfolges noch zwei Mal fortgesetzt. Aber das ZDF will offenbar sein Glück nicht überstrapazieren, und Matula ruhen lassen, solange er noch ein unbestrittener Publikumsliebling ist.Denn wie 'DWDL' vermeldet, ist es bei den Mainzern beschlossene Sache, Matula nach seinem Ausflug an die Nordsee, ins Allgäu und nach Mallorca nicht schon wieder in einen Fall zu drängen. "Weil das Special mit Claus Theo Gärtner und seiner Kult-Figur Matula so erfolgreich lief, wurden aus dem ursprünglich geplanten einen Film über die Jahre insgesamt drei – […] Mehr als diese drei Filme waren nicht geplant", wird der Sender vom Medienportal zitiert.Die dreiteilige Reihe endet somit mit einem ansehnlichen Reichweitenschnitt: Zwischen 5,26 und 4,36 Millionen Krimifans sahen jeweils rein, die Sehbeteiligung schwankte zwischen sehr guten 15,6 und tollen 16,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Auch die 14- bis 49-Jährigen waren interessiert und sorgten für sehr gute 6,6 bis tolle 7,6 Prozent Marktanteil.