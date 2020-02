Mit Frühbucherrabatt: Disney+ kann ab sofort vorbestellt werden

Vermischtes

Nun, einen Monat vor dem hiesigen Launch, können auch in Deutschland Abos für Disney+ abgeschlossen werden.

Vor dem Launch von Disney+ in den USA rührte der Medienkonzern Disney ordentlich die Marketingtrommel – unter anderem auch mit diversen Abo-Spezialangeboten für Frühbucher. Nun, einen Monat vor dem Deutschlandstart von Disney+, öffnet die Walt Disney Company auch hierzulande die Vorbestellungen für den Video-on-Demand-Dienst. Und wie auch in den USA, hofft Disney in Deutschland, mittels vergünstigter Konditionen zusätzliches Interesse zu generieren: Ab sofort können sich alle Interessenten unter der offiziellen Disney+-Webseite für den Streamingservice registrieren lassen.Wer bis zum 23. März 2020 ein Jahres-Abo abschließt, zahlt dafür einmalig nur 59,99 Euro. Jahresabos kosten bei Disney+ üblicherweise 69,99 Euro, monatliche Abos wiederum 6,99 Euro. Disney Deutschland kündigt an, den Streamingdienst hierzulande zum Start unter anderem via Browser-Version anzubieten, sowie via App "für nahezu alle bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräte", ebenso wie für aktuelle Spielekonsolen und die meisten Smart TVs.Neben Archivtiteln werden zum Deutschlandstart von Disney+ 25 Exklusivproduktionen zum Abruf bereitstehen. Wie sehr diese Produktionen locken, wird sich dann also in einem Monat zeigen. Das Marktforschungsunternehmen Goldmedia jedenfalls fand in einer Umfrage heraus , dass rund jede vierte Person in Deutschland, die schon mindestens einen VOD-Dienst nutzt, sich auch Disney+ holen möchte. Die Erwartungen sind also groß …