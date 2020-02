Startdatum für Staffel drei von «Élite» und «On My Block» bekannt

Vermischtes

Der Streamingdienst Netflix hat verraten ab wann jeweils die dritte Staffel der spanischen Serie sowie der US-amerikanischen Dramedy verfügbar sein wird.

Die spanische Erfolgsproduktionfeiert ihre weltweite Premiere für Staffel drei am Freitag, den 13. März auf Netflix . Die Dramaserie von Carlos Montero und Darío Madrona erzählt von den Ereignissen an Spaniens gefragtester Privatschule. Auch in den neuen Folgen wird ein Schüler des Elite-Internats umgebracht und die Ermittlungen beginnen. Die Schüler wollen sich ihre Zukunft aufbauen, aber werden dabei mit den Konsequenzen ihrer Handlungen in der Vergangenheit konfrontiert. Schon seit Oktober sind die Dreharbeiten zu Staffel drei abgeschlossen und neben Schauspielern wie Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau und Danna Paola treten in den neuen Episoden auch Leïti Sène sowie Sergio Momo auf. Über die Rollen, die sie übernehmen werden, ist allerdings noch nichts bekannt.Die dritte Staffel des Teen-Dramasstartet bereits am Mittwoch, dem 11. März auf Netflix . Die Dramedy von Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez und Jeremy Haft spielt in einem Innenstadtbezirk von Los Angeles. Vier Freunde kommen neu an eine High School und müssen sich dort mit den typischen Problemen des Erwachsenwerdens herumschlagen. Dabei machen sie täglich neue Erfahrungen und erleben schräge Abenteuer, die auch ihre Freundschaft auf die Probe stellen.Da die Handlung überwiegend im lateinamerikanischen sowie afroamerikanischen Teil von South Central Los Angeles spielt, wird auch ein Blick auf die Strukturen und Besonderheiten dieser Communitys geworfen. In den Hauptrollen der neuen Folgen tauchen wieder Sierra Capri, Diego Tinoco, Jason Genau, Brett Gray und Jessica Marie Garcia auf.