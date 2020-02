Kein Feierabend: Neue Möller-Sat.1-Sendung übernimmt den Sonntagvorabend

TV-News

Annett Möller kehrt ins Programm von Sat.1 zurück. Die ehemalige RTL-Moderatorin, die 2018 zum Münchner Privatsender wechselte, um das letztlich glücklose Vorabend-Magazin «Endlich Feierabend» zu präsentieren, hat rund ein halbes Jahr nach dem Schluss beim Magazin ein neues Format:startet am Sonntag, 29. März 2020 und läuft dann immer um 17.45 Uhr. Somit übernimmt das Heimwerker-Format den Slot der aktuell noch laufenden «The Biggest Loser»-Staffel.Diese Sendung ist ein Muss für alle, die Heimwerken und gute Unterhaltung lieben", freut sich Möller über ihre neue Kreativ-Challenge. "Unsere Kandidaten lassen sich auf ein großes Abenteuer ein und kämpfen unter Schweiß und Tränen um den Sieg als Deutschlands bestes Heimwerker-Duo. So mancher muss dabei Fehlschläge in Kauf nehmen, nicht nur wenn beim Hämmern was danebengeht. Es wird gelacht, geweint und hart gearbeitet - mit Witz und ganz viel Herz." In jeder Folge gilt es, zwei Projekte - jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept - bestmöglich umzusetzen. Kritisch beäugt werden die Ergebnisse von einer Jury, die aus DIY-Social-Media-Star Jelena Weber, Design-Papst Prof. Wolfgang Laubersheimer und "Dr. Home" Steven Schneider besteht.Umgesetzt wird das neue Format von der Firma Tower Productions, die für die Münchner schon das Sonntagvorabend-Programm «Das große Backen» herstellen.